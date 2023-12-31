Зеленский поговорил с премьером Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одной из тем стало усиление украинской противовоздушной обороны, сообщил сам Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что рассказал Сунаку о последних террористических ударах россиян по Украине. За пять дней оккупанты выпустили по меньшей мере 500 ракет и дронов.

Также глава государства поблагодарил Сунака за существенную помощь Британии в усилении украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодронными системами и ракетами.

«Обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ», - рассказал украинский президент.

Зеленский добавил, что они с Сунаком отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины.

Также стороны скоординировали позиции насчет формулы мира перед встречей советников глав государств в Швейцарии и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров.