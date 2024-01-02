Индия заменяет российскую нефть

Индия увеличила импорт саудовской нефти в декабре, поскольку проблемы с оплатой привели к тому, что закупки российской нефти упали до 11-месячного минимума, пишет Reuters.

Издание пишет, что по меньшей мере пять партий нефти сорта "Сокол" направились в другие места.

Индийская нефтяная корпорация, которая должна была получить нефть "Сокол", была вынуждена отказаться от своих запасов и закупать нефть на Ближнем Востоке, чтобы восполнить дефицит.

Ведущий нефтеперерабатывающий завод IOC - единственная государственная компания, которая заключила ежегодное соглашение по покупке различных российских сортов нефти, включая "Сокол", у российской нефтяной компании "Роснефть".

Импорт нефти Индии из России в декабре снизился на 16-22%. Однако импорт саудовской нефти вырос примерно на 4%.

"Ежемесячный импорт российской нефти в Индию снизился на 22% до 1,21 миллиона баррелей в сутки в декабре, а другое агентство по отслеживанию потоков нефти показывает снижение на 16% до 1,39 миллиона баррелей в сутки", - говорится в материале.