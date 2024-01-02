Шольц может уйти досрочно: кто его заменит

По данным журналистов, Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году, а его заменит министр обороны Борис Писториус, недавно возглавивший рейтинг самых популярных немецких политиков.

«Причиной отставки канцлера может быть и скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком (в настоящее время скрывающимся в Москве). В то время именно Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и «не заметил» величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй мировой войны», - говориться в статье.

Опрос, опубликованный 31 декабря, показал, что поддержка партии Олафа Шольца СПДГ упала до 15%.