Польша не впустит в страну украинское зерно

Польша не будет отменять запрет на импорт украинского зерна, который был введен в мае 2023 года. Страна ждет новых правил на уровне Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский.

"Мы должны поддерживать эмбарго, пока не будут согласованы условия, которые его заменят. Я считаю, что хорошим решением будет введение лицензирования транспорта с использованием одновременно транзитных путей за пределами Польши", - приводит министерство заявление Секерского в интервью TVP Info.

При этом, по информации Polskie Radio 24, министр в интервью также рассказал, что экспорт украинского зерна должен осуществляться другим путем, чем европейский или польский.

"Потому что всегда есть определенный риск даже во время транзита, что часть зерна и другой сельхозпродукции останется в Польше", - добавил он.