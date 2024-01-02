В Санкт-Петербурге под Новый год массово задержали мигрантов для отправки на фронт

Массовые задержания мигрантов в ночь на 1 января в Санкт-Петербурге стали частью операции МВД по пополнению российских войск в Украине «добровольцами», рассказал СМИ осведомленный источник в Центре «Э» (Центр по борьбе с экстремизмом) главного управления МВД по Петербургу.

По его словам, в августе 2023 года в «главке» прошло совещание при участии представителей ФСБ и Минобороны, на котором начальник управления сообщил, что «на Питер пришла разнарядка набрать семь тысяч добровольцев». Тогда силовики решили, что в первую очередь будут привлекать мигрантов.

Однако полиция не стала устраивать облавы на квартиры, в которых живут приезжие, так как это спугнуло бы большое количество мигрантов - они могли уехать на родину или «окончательно затаиться». Поэтому решено было устроить рейд в новогоднюю ночь.

«У нас всю эту операцию называли «Азамат». Не знаю, официальное это название или нет, но наши им постоянно пользовались. На Кавказе это имя означает «горячий парень», «лихой джигит», - говорит источник. По его словам, «разгадка» всей операции кроется в самом названии - это не борьба с незаконной миграцией, а поиск «лихих джигитов» для службы в армии.

Мигрантов задерживали в местах скопления людей, в основном на Гостином дворе и рядом с метро «Адмиралтейская». Одну группу посадили в автозак прямо в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, отметил источник в МВД.

Согласно данным, в отделы полиции из центра Петербурга было доставлено около 3 тыс. мигрантов. Но, по словам источника российских СМИ, их было намного больше.

Владеющий информацией уроженец Узбекистана рассказал журналистам, что после задержаний к мигрантам в ИВС приходили военные и «настоятельно рекомендовали записаться добровольцем в армию». Тем, кто сомневался, угрожали выслать из России их семьи.

В итоге не менее 1,5 тыс. задержанных уже заключили контракт с Минобороны, отметил источник в МВД. «Начальник вчера вечером сказал, что наш опыт в Москве оценен положительно и другим регионам нас ставят в пример. Так что вполне возможно, что «иммигрантские рейды» теперь будут проходить во время любых праздников», - заключил собеседник.