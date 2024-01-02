Политик находился в это время утром около половины одиннадцатого по местному времени в Пусане, втором по величине городе в стране, на месте предполагаемого строительства аэропорта. Мужчина из окружавшей Ли Чжэ Мёна толпы попросил у него автограф, а затем нанес удар ножом. Длина лезвия составляла 18 см, и все могло закончиться очень плохо. Проникновение оказалось на один сантиметр, однако оно было нанесено в район сонной артерии.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён получил удар ножом в шею, когда общался с журналистами и избирателями.

Нападавшего тут же скрутили, жертве оказали экстренную помощь в больнице Национального университета Пусана, а затем эвакуировали по воздуху в Сеул, где провели операцию. 57-летний пострадавший был еще в сносном состоянии, но потерял много крови.

Ли Чжэ Мён – весьма популярный в Южной Корее политик. В марте 2022 года он проиграл в борьбе за президентский пост лидеру консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёлю всего 0,73% - самый плотный результат в истории выборов в стране. На следующих выборах, которые состоятся в 2027 году, Ли Чжэ Мён тоже намерен выдвигать свою кандидатуру. Он активно критикует правительство за неэффективную экономическую политику, недавно даже устраивал голодовку в знак протеста. В свою очередь, власти обвиняют его во взяточничестве в бытность мэром города Соннам.

Политические мотивы покушения, похоже, крайне мало вероятны. Как сообщают южнокорейские СМИ, 66-летний нападавший дома носил бумажную корону с надписью «Я – Ли Чжэ Мён» и являлся не очень здоровым человеком. Он признался, что хотел убить политика.

Прошлый раз на лидера партии в Южной Корее покушались в 2006 году, это была Пак Кын Хе, будущий президент страны.

В июле 2022 года было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он был застрелен из самодельного оружия мужчиной, который приписал политику связь с некой религиозной группой, разорившей его мать.