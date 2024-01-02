Кадыров призвал уничтожать своих врагов за рубежом

На предновогоднем совещании с командирами МВД и Росгвардии по Чечне глава региона Рамзан Кадыров призвал избавляться от своих критиков, «где бы они ни находились», пишут российские СМИ со ссылкой на речь Кадырова на совещании.

«Все, кто не согласен с нашим видением, пусть уезжают из республики. Мы прощали многих, отпускали задержанных. Любого, кто призывает что-то организовать в Чечне, жалеть не будем. В каком бы государстве он ни находился, мы отправим запрос на выдачу террориста. Если не выдают – значит, мы должны избавиться от него так, как мы можем. Они ведут разговоры о нас, снимают фильмы про нас, говорят, что хотят – мы не должны этого оставлять», - заявил Кадыров.

Он отдельно подчеркнул, что даже если родные обвиняемого властями Чечни отрекутся от него, это не должно стать для них причиной «не отвечать» за действия родственников.

На совещании, где прозвучали эти слова, Кадыров и руководители силовых структур Чечни обсуждали обеспечение безопасности в праздничные дни. Отдельно они обсуждали «противодействие чуждой идеологии», в том числе «администрируемым из-за рубежа» сообществам, авторы которых «пытаются влиять на умы подрастающего поколения через социальные сети и мессенджеры».

На многих противников Кадырова, которые уехали за границу, на родине заведены дела о терроризме и экстремизме: на этом основании Россия требует выдачи этих людей. Если выдача происходит, как правило, сразу же по прилете в Россию чеченца встречают сотрудники чеченских спецслужб, которые увозят его в регион.

В феврале прошлого года Рамзан Кадыров пригрозил расправой семье Янгулбаевых. «Где бы они ни находились, как бы они ни скрывались, мы их найдем и уничтожим», - заявил он тогда. Янгулбаевы находятся за границей.