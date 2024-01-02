Названы риски торговли России с Китаем

«Поворот на Восток», в частности резкий рост торговли с Китаем, связан для Москвы с серьезными рисками. Роль Китая во внешней торговле России стала так велика, что в случае перебоев замену будет уже не найти, пишут оппозиционные российские СМИ.

«Ключевым торговым партнером России является Китай, чья доля в товарообороте оценивается по итогам 10 месяцев в 32%: 41% – в импорте, 26% – в экспорте, подсчитали заведующий лабораторией международной торговли Института Гайдара Александр Кнобель и старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук на основании данных китайской таможни (российская статистика теперь закрыта). Товарооборот России и Китая в этом году превысит $200 млрд, радовался недавно президент РФ Владимир Путин. Если для России это грандиозное достижение, то для Китая – локальный успех.

Его главными торговыми партнерами остаются «недружественные» России страны, а сама она, несмотря на переориентацию на Китай, не входит даже в пятерку его крупнейших торговых партнеров, отмечают Кнобель и Фиранчук. Лидирующие позиции в товарообороте Китая прочно занимают ЕС (13,2%), США (11,2%), Япония (5,4%), Южная Корея (5,2%), Тайвань (4,5%) и Австралия (3,9%). Доля России такая же, как у Австралии: (3,9% в январе - ноябре): на российские товары пришлось 5,1% китайского импорта, а на российский рынок сбыта – 3,3% китайского экспорта. Для Китая Россия является менее значимым партнером по товарообороту, заключают эксперты.

Это сохраняет риски снижения торговли в случае вторичных санкций, предупреждают они. Если Запад поставит Китай перед выбором, он или Россия, ответ будет не в пользу России.

Россия – важный поставщик сырья в Китай: это доминирующая статья российского экспорта (70%) и почти 20% закупаемого Китаем топлива (18,4% за 10 месяцев по подсчетам Кнобеля и Фиранчука. По итогам года доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из России составляет 50%, говорил вице-премьер Александр Новак.

Но сырьевые товары более замещаемы по сравнению с промышленными, отмечают Кнобель и Фиранчук. Поэтому, учитывая доли стран в товарообороте друг друга, «можно говорить, что зависимость Китая от поставок промышленных товаров из недружественных стран значительно превосходит его зависимость от импорта российского сырья», заключают эксперты.

Россия же ввозит из Китая главным образом машины, оборудование и транспортные средства – на них (без учета секретных товарных групп) приходится более половины импорта из Китая (61%). Особое место занимают автомобили, где китайцы заняли место ушедших с российского рынка брендов из других стран. На Россию по итогам 10 месяцев пришлось 32% китайского экспорта легковых автомобилей и 45% грузовиков (двумя годами ранее было по 12%). Для России это основной источник: к концу года китайские бренды занимали более 60% в продажах новых легковых автомобилей в России. А по остальным укрупненным товарным группам доля России в экспорте Китая не превышает 5%, отмечают Кнобель и Фиранчук.

Экономические отношения между двумя странами «характеризуются скорее односторонней зависимостью России от Китая, чем более широкой взаимозависимостью, за исключением некоторых отдельных продуктов, таких как нефть», отмечал еще в 2016 г. Банк Финляндии. Теперь же руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен называет Россию с точки зрения импорта «если не самой зависимой от Китая страной, то второй после Северной Кореи».