Польский шахматист отказался пожимать руку россиянину ВИДЕО
Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда не подал руки Денису Хисматуллину, представителю России на чемпионате мира по быстрым шахматам.
Хисматуллин известен тем, что является сторонником Владимира Путина, поддерживает российскую агрессию в Украине и неоднократно посещал позиции ВС России, оказывая им волонтерскую помощь.
Партия в итоге завершилась вничью.
January 2, 2024
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