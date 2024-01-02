Польский шахматист отказался пожимать руку россиянину ВИДЕО

Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда не подал руки Денису Хисматуллину, представителю России на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Хисматуллин известен тем, что является сторонником Владимира Путина, поддерживает российскую агрессию в Украине и неоднократно посещал позиции ВС России, оказывая им волонтерскую помощь.

Партия в итоге завершилась вничью.