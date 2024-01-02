Украина увеличит дальность ударов из HIMARS

Посол США в Киеве Бриджит Бринк заявила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сможет выбирать дальность ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ранее США ограничивали дальность ударов, опасаясь, что Украина будет бить данными снарядами по российской территории.

Бринк отметила, что Вашингтон намерен передать Украине эти РСЗО в ближайшее время. При этом отмечается, что до сих пор не появлялось информации о том, что ВСУ получат снаряды для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния более 160 километров. Именно на такое расстояние бьют переданные Украине ракеты ATACMS.