Глава МИД Германии: Путин показывает, что хочет уничтожить Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети Х осудила последний массированный ракетный обстрел Россией Украины утром 2 января.
«С каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину», - подчеркнула Бербок.
Она напомнила, что системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, которые Украине дают союзники, спасают жизни каждый день.
«Мы будем рядом с народом Украины до тех пор, пока он в этом будет нуждаться, пока не будет возможна повседневная жизнь без страха и террора», – подытожила немецкий министр.