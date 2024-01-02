Глава МИД Германии: Путин показывает, что хочет уничтожить Украину

«С каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину», - подчеркнула Бербок.

Она напомнила, что системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, которые Украине дают союзники, спасают жизни каждый день.

«Мы будем рядом с народом Украины до тех пор, пока он в этом будет нуждаться, пока не будет возможна повседневная жизнь без страха и террора», – подытожила немецкий министр.