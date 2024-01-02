Захарова демонстрирует «дипломатический этикет»
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего мир изолировать российских дипломатов.
«Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Россия будет вести активную деятельность в международном формате и развивать отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству», - заявила Захарова.
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