Рекордное число бакинцев вышло на улицы 31 декабря
В праздничных предновогодних торжествах, прошедших в центре Баку в ночь с 31 декабря на 1 января, приняло участие рекордное число горожан и гостей азербайджанской столицы из многих стран мира.
В преддверии Нового года улицы, парки и площади столицы, а также основные магистрали и проспекты были празднично украшены и подсвечены, что придавало городу особую, неповторимую красоту.
Кульминацией праздничных мероприятий стал фейерверк, организованный на территории Приморского национального парка исполнительной властью Баку по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Для еще более качественного и полноценного отдыха жителей и гостей Баку коммунальные службы города функционировали во время праздничных торжеств в специально усиленном рабочем режиме. И как закономерный результат этой работы, уже к шести утра 1 января все парки, площади и улицы города были чисты и убраны.
Особо следует отметить работу сотен тысяч работников коммунальных служб, которые в сжатые сроки после многолюдных новогодних праздников обеспечили городу идеальное санитарное состояние.
Особое отношение к чистоте и комфорту выгодно отличает столицу Азербайджана от ведущих мегаполисов Европы и мира.
К примеру, в Париже самым обычным явлением стали кучи мусора на центральных улицах и площадях. Не лучше выглядела ситуация и в других европейских столицах. Но особенно непрезентабельно выглядел после празднования Нового года Нью-Йорк.
Как сказали haqqin.az в Исполнительной власти города, проведенные в Баку праздничные мероприятия не только в очередной раз подтвердили слаженную и четкую работу коммунальщиков, но и продемонстрировали возросший жизненный и культурный уровень бакинцев, их бережное и ответственное отношение к облику любимого города.