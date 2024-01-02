Рекордное число бакинцев вышло на улицы 31 декабря

В праздничных предновогодних торжествах, прошедших в центре Баку в ночь с 31 декабря на 1 января, приняло участие рекордное число горожан и гостей азербайджанской столицы из многих стран мира.

В преддверии Нового года улицы, парки и площади столицы, а также основные магистрали и проспекты были празднично украшены и подсвечены, что придавало городу особую, неповторимую красоту.

Кульминацией праздничных мероприятий стал фейерверк, организованный на территории Приморского национального парка исполнительной властью Баку по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.