Часы, деньги, билеты на «Формулу-1»: Враг Азербайджана работал и на Катар

Политический скандал вокруг сенатора от штата Нью-Джерси, одной из центральных фигур в Демократической партии США, Роберта Менендеса продолжается. Теперь ему предъявлены обвинения в получении взяток и работе на Катар.

Согласно документам, опубликованным в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк, сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс. через бизнесмена из штата Нью-Джерси, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. Для этого Менендес должен был «в том числе совершать действия, идущие на пользу правительства Катара».

Адам Фи, адвокат Менендеса, сказал, что Менендес действовал «совершенно адекватно» в отношении Катара и Египта. «Эти новые обвинения ничего не меняют, и их теории не выдержат проверки суда или присяжных», - говорится в заявлении адвоката. Об этом сообщает Reuters.

Менендес и его супруга, этническая армянка Надин Арсланян, обвиняются в получении золота и билетов на гонки «Формулы-1» в обмен на помощь бизнесмену Фреду Дайбесу в переговорах о многомиллионных инвестициях в проект в области недвижимости в Нью-Джерси. Согласно обвинительному заключению, Менендес в июне 2021 года познакомил Дайбеса с членом королевской семьи Катара, управлявшим инвестиционной компанией.

Прокуроры заявили, что Менендес сделал публичные заявления в пользу Катара, а в августе 2021 года предоставил Дайбесу предварительное ознакомление с пресс-релизом, восхваляющим правительство страны. «Возможно, вы захотите отправить им сообщение», - сказал Менендес Дайбесу в зашифрованном сообщении согласно обвинительному заключению.

По данным прокуратуры, к маю 2022 года катарская компания, название которой не разглашается, подписала письмо о намерениях создать совместное предприятие с компанией Дайбеса.