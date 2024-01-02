Часы, деньги, билеты на «Формулу-1»: Враг Азербайджана работал и на Катар
Политический скандал вокруг сенатора от штата Нью-Джерси, одной из центральных фигур в Демократической партии США, Роберта Менендеса продолжается. Теперь ему предъявлены обвинения в получении взяток и работе на Катар.
Согласно документам, опубликованным в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк, сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс. через бизнесмена из штата Нью-Джерси, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. Для этого Менендес должен был «в том числе совершать действия, идущие на пользу правительства Катара».
Адам Фи, адвокат Менендеса, сказал, что Менендес действовал «совершенно адекватно» в отношении Катара и Египта. «Эти новые обвинения ничего не меняют, и их теории не выдержат проверки суда или присяжных», - говорится в заявлении адвоката. Об этом сообщает Reuters.
Менендес и его супруга, этническая армянка Надин Арсланян, обвиняются в получении золота и билетов на гонки «Формулы-1» в обмен на помощь бизнесмену Фреду Дайбесу в переговорах о многомиллионных инвестициях в проект в области недвижимости в Нью-Джерси. Согласно обвинительному заключению, Менендес в июне 2021 года познакомил Дайбеса с членом королевской семьи Катара, управлявшим инвестиционной компанией.
Прокуроры заявили, что Менендес сделал публичные заявления в пользу Катара, а в августе 2021 года предоставил Дайбесу предварительное ознакомление с пресс-релизом, восхваляющим правительство страны. «Возможно, вы захотите отправить им сообщение», - сказал Менендес Дайбесу в зашифрованном сообщении согласно обвинительному заключению.
По данным прокуратуры, к маю 2022 года катарская компания, название которой не разглашается, подписала письмо о намерениях создать совместное предприятие с компанией Дайбеса.
По словам прокуроров, Менендес вскоре был вознагражден, когда катарский чиновник подарил родственнику Надин Менендес билеты на гонку «Формулы-1» в Майами в мае 2022 года, а Дайбес подарил Менендесу золотой слиток. В конце того же месяца, после ужина с женой и Дайбесом, сенатор ввел в Google поиск «цена за один килограмм золота», заявили прокуроры.
Дайбесу и Надин Менендес также были предъявлены обвинения, но они не признали себя виновными.
Новые обвинения, поданные в федеральный суд Манхэттена, усиливают давление на сенатора, который сопротивляется призывам уйти в отставку со стороны членов его собственной партии, сообщает Reuters.
В сентябре 2023 года против сенатора, известного своей проармянской позицией и выступающего с антиазербайджанскими и антитурецкими заявлениями, были выдвинуты обвинения в том, что он и Надин Арсланян вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.
Менендес не признает свою вину, но согласился временно уйти с поста председателя Комитета по международным отношениям Сената. Он является сенатором от штата Нью-Джерси с 2006 года.
Напомним, что именно Менендес является инициатором антиазербайджанских слушаний в Конгрессе США. Он автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана и оказании военной помощи Армении, входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении. За отстаивание интересов Армении в 2022 году его наградили армянским орденом Дружбы.