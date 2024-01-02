Тяжелое ДТП в Баку
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
АПА сообщает, что 33-летний Эльбей Мамедов пытался перейти проспект Гейдара Алиева в неположенном месте. В это время его сбила Toyota Prius, которая затем врезалась в другой автомобиль той же марки. Мамедова госпитализировали в Клинический медицинский центр с переломом обеих ног. Позже там сообщили, что мужчине ампутировали обе ноги.
В Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.
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