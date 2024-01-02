В Белгороде напряженно обновлено 11:08
Над Белгородской областью сбиты шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха», говорится в заявлении Минобороны России в среду, 3 января.
По версии ведомства, силы ПВО сбили над регионом все ракеты, запущенные Украиной этим утром.
Ранее о работе ПВО в Белгородской области и работе сирены ракетной опасности сообщал губернатор Вячеслав Гладков.
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Утром 3 января Белгород дважды подвергся обстрелам со стороны Украины, ситуация в городе остается напряженной, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также он сообщил, что из 11 человек, раненых накануне в результате обстрелов, восемь отпущены домой, еще трое остаются в стационарах. «После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил глава региона.
Гладков ранее сообщал, что в ночь на среду, 3 января, на подлете к Белгороду было сбито несколько воздушных целей.
30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, сообщало Минобороны РФ. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «терактом». Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).