Над Белгородской областью сбиты шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха», говорится в заявлении Минобороны России в среду, 3 января.

По версии ведомства, силы ПВО сбили над регионом все ракеты, запущенные Украиной этим утром.

Ранее о работе ПВО в Белгородской области и работе сирены ракетной опасности сообщал губернатор Вячеслав Гладков.