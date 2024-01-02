Фазиль Мустафа представил в ЦИК подписные листы

Партия «Великое созидание» 2 января подала в Центральную избирательную комиссию более 43 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в президенты от партии Фазиля Мустафы. Подписи собраны более чем в 60 избирательных округах в соответствии с законодательством. Об этом сообщил председатель партии, депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, вся информация об имуществе, финансах партии, расходах с избирательных счетов передана в ЦИК: «Кампания по сбору подписей партии продолжалась в течение 10 дней. Избирательный штаб серьезно поработал над документами. Надеюсь, ЦИК проведет объективное разбирательство. Если моя кандидатура будет одобрена, начнем активную избирательную кампанию».

Напомним, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. 17 декабря прошлого года Ф.Мустафа представил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о выдвижении на пост президента председателя партии «Великое созидание».