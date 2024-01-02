Ректора Гарварда отправили в отставку после обвинений в плагиате и антисемитизме. Назначили профессора-еврея

Глава Гарвардского университета Клодин Гэй уволилась на фоне обвинений в плагиате и скандала, связанного со вспышками антисемитизма в студенческом сообществе. Об этом сообщает Euronews.

В декабре она и ее коллеги из Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института выступили на слушаниях в Конгрессе США, на которых обсуждались участившиеся среди студентов призывы к геноциду евреев. Ни один из президентов не дал внятного ответа на вопросы, по сути, уклонившись от осуждения проявлений антисемитизма. Сенаторы потребовали руководство учебных заведений покинуть свои посты. Это сделала глава Пенсильванского университета Элизабет Мэгилл.

Клодин Гэй позже извинилась за двусмысленные высказывания в Конгрессе.

Однако недавно ее обвинили в плагиате при написании докторской диссертации от 1997 года. Руководящий совет Гарварда первоначально поддержал ее, заявив, что в ходе проверки было выявлено лишь «несколько случаев некорректного цитирования». Несколько дней спустя там сообщили об обнаружении еще двух примеров «дублирущего контента без соответствующих ссылок». Отмечалось, что Гэй попросили внести исправления и обновить свою научную работу.

Руководство университета заявило, что отставка была принята «с большой печалью», поблагодарив теперь уже бывшего ректора за «глубокую и непоколебимую приверженность Гарварду и стремление к академическому совершенству».

По решению совета попечителей исполняющим обязанности ректора назначен Алан Гарбер, еврейский профессор-экономист, доктор медицинских наук, занимавший до этого должность проректора в этом же вузе, сообщает израильский 9 Канал.

Третий ректор вуза – Массачусетского технологического института – Салли Корнблатт имеет еврейские корни, замечает израильское издание, и пребывает на своем посту.