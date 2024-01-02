Турция продолжит операцию против «Моссада»

У операции турецкой контрразведки, в результате которой по подозрению в работе на израильскую разведку «Моссад» в Турции задержали 34 человека, будет продолжение. Об этом пишет газета Hurriyet, отмечая, что по результатам расследования дела о шпионаже стамбульской прокуратурой даны соответствующие указания и возможны новые задержания.

По информации издания, операция по противодействию на турецкой территории израильской разведке готовилась месяцами, слежка за фигурантами дела велась в том числе за рубежом.

Накануне местные СМИ, а затем и официальные лица сообщили о задержании в восьми провинциях Турции, в основном в Стамбуле, 34 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Еще 12 человек находятся в розыске. По данным турецких спецслужб, агентам «Моссада» ставили задания в том числе по похищению палестинцев. Их обеспечивали специальной техникой и деньгами.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя операцию турецких спецслужб, предупредил Израиль «о серьезных последствиях шпионской деятельности на территории республики». «В Тель-Авиве должны знать, что за это придется заплатить высокую цену», - заявил он.

В Анкаре в ответ на недавние заявления руководства израильской разведки о планах похищения на турецкой территории представителей движения ХАМАС предупреждали о недопустимости реализации подобных планов.