Токаев: Ни одна проблема в мире не решается без России

Россия — важнейший партнер и союзник Казахстана, страна, без которой в мире не может быть решена «ни одна проблема». Об этом в интервью Egemen Qazaqstan заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Россия является главным партнером и союзником Казахстана… Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны», — заявил глава казахстанского государства.

На вопрос, как повлияют на Казахстан президентские выборы в России в 2024 году, Токаев указал, что выборы также пройдут в США, Великобритании, Индии, Азербайджане и других странах, и казахстанские власти внимательно следят за ними.

Токаев отметил, что президент России Владимир Путин является человеком, «который влияет на глобальный климат и словом, и делом».