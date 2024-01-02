Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:30

Как уже сообщалось, датская судоходная компания Maersk была одной из первых, которая из-за угроз хуситов временно приостановила движение своих судов по Красному морю. Но когда участники международной коалиции, возглавляемой США, приступили к операции Prosperity Guardian, пообещав обеспечить судам охрану и свободу навигации в Баб-эль-Мандебском проливе, все та же компания стала первой, кто отменил «мораторий» на использование Красного моря. Расплата за чрезмерную доверчивость последовала сразу же, когда датский контейнеровоз Hangzhou был атакован ракетой хуситов. После чего движение судов компании по данному маршруту было вновь приостановлено. И теперь уже, похоже, надолго…

«После инцидента с нашим судном Hangzhou, произошедшего 30 декабря, компания решила приостановить до дальнейшего уведомления все транзиты через Красное море/Аденский залив, - говорится в официальном сообщении руководства Maersk. - Расследование инцидента продолжается, и мы продолжим приостанавливать все перевозки грузов через этот район, пока будем оценивать постоянно меняющуюся ситуацию. В тех случаях, когда это наиболее целесообразно для наших клиентов, наши суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды». Как мы видим, обстрелы хуситов произвели куда больший эффект, нежели громогласные гарантии наспех сколоченной для «наведения порядка» в водах Красного моря международной коалиции. Что стало еще одним ощутимым ударом по и без того изрядно пошатнувшейся репутации глобального лидера пока еще однополярного мира.

В свою очередь, действующие с территории Йемена мятежники-хуситы, которые сразу после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа заявили, что будут наносить удары по Израилю и не позволят связанным с ним судам проходить через Красное море, не ограничились словесными угрозами, а перешли к конкретным действиям, успев нанести мировому торговому судоходству колоссальный ущерб. Как мы видим, грозный список членов созданной США коалиции, в которую вошли корабли ВМС Бахрейна, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии и Франции, хуситов не испугал. О чем свидетельствует недавнее столкновение одного из эсминцев ВМС США с группой небольших катеров хуситов. Американцам, правда, удалось потопить три из четырех катеров, но по тому, как хуситы бесстрашно сновали под мощными залпами орудийных башен эсминца, было понятно, что, вопреки ожиданиям, операция Prosperity Guardian не будет для сил коалиции легкой морской прогулкой.

А ведь в самом начале мало кто всерьез воспринимал угрозы лидеров военизированной группировки шиитов-зейдитов «Ансар Аллах» вступиться за палестинцев Газы. Казалось бы, ну какую угрозу для внешнего мира может представлять Йемен - страна, еще недавно обескровленная гражданской войной и интервенцией Саудовской Аравии, которая формально еще не закончилась? Но, как выяснилось, на данный момент из-за постоянных ракетных атак хуситов под угрозой находится судоходство в районе Красного моря, на которое, по разным оценкам, приходится от 12 до 18 процентов всей мировой морской торговли. Справедливости ради следует отметить, что в реальности военно-морская коалиция, созданная Вашингтоном для обеспечения безопасности судоходства в районе Красного моря, не так уж и мощна. И хотя официально в нее входят больше двадцати государств, представительство большинства из них носит формальный характер и ограничено присутствием нескольких офицеров в штабе операции в Бахрейне.

Другими словами, Соединенным Штатам, как обычно, почти все придется делать самостоятельно. Пока действия ВМС США ограничиваются, в основном, отражением атак на собственные корабли, крейсирующие в зоне конфликта. Причем для уничтожения хуситских дронов, каждый из которых стоит не больше двух тысяч долларов, американцы используют противоракеты по два миллиона долларов за единицу. Боевых кораблей у Йемена нет, их беспилотники и ракеты запускаются с суши, так что совершенно непонятно, каким образом без проведения сухопутной операции, о чем в Вашингтоне вообще не говорят, ВМС США могут помешать хуситам? В результате участники Prosperity Guardian борются с угрозами, которым подвергаются торговые суда у Баб-эль-Мандебского пролива, но при этом ничего не могут сделать для устранения их источника.