Чтобы спасти экономику: во Франции призывают снять санкции против России

Санкции Евросоюза против России, которые соблюдает Франция, «убивают» ее экономику ростом цен на энергоносители и должны быть сняты. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, «антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители; ЕС, евро и его политика убивают нас; макронизм (экономическая политика президента Франции Макрона) убивает нас», - написал Филиппо на своей странице в X (ранее Twitter).

«Нам нужен огромный разрыв с прошлым! Остановка санкций, выход из европейского рынка электроэнергии, #Frexit (выход Франции из Евросоюза) и экономический патриотизм», - утверждает Филиппо.