Впервые в истории: госдолг США превысил $34 трлн

Как следует из таблицы, к 29 декабря суммарный непогашенный государственный долг страны составлял 34,001 трлн долларов. За день до этого он оценивался в 33,911 трлн. Предыдущий рекордный размер госдолга в 33 трлн долларов был зафиксирован в середине сентября.

В начале 2023 года госдолг США превысил установленный потолок в 31,4 трлн долларов. После этого американский Минфин не раз предупреждал об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. Президент США Джо Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы, контролирующие Палату представителей, отказывались повышать потолок без сокращения бюджетных расходов.

29 мая Байден и тогдашний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли компромисса, и в июне Байден подписал закон, предусматривающий повышение потолка госдолга с 2 января 2025 года. До этого срока действие лимита приостанавливается. В Белом доме заверяли, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.