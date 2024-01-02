Токаев пообещал больше не идти в президенты и не менять Конституцию

Согласно действующей Конституции Казахстана, президент может избираться на один семилетний срок, после чего его полномочия заканчиваются, заявил в интервью Egemen Qazaqstan президент Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о возможном переизбрании.

Токаев опроверг слухи о плане проведения референдума по изменениям в Конституцию и подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только один раз, «больше никогда не изменится».

«Я твердо верю в это. Конституционная реформа не была предназначена для дальнейшего внесения изменений в Конституцию в ее нынешнем виде», — подчеркнул глава казахстанского государства.

По словам Токаева, об идее единого семилетнего срока он говорил в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад, однако тогда это предложение «не нашло особой поддержки». «После моего избрания президентом в 2019 году наша страна перешла к демократизации политической системы, предоставлению свободы общественной жизни и освобождению экономики от монополии», — добавил Токаев.

Президент Казахстана также сказал, что к вооруженным беспорядкам в январе 2022 года привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества.