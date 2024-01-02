Европа выиграет в случае скорого подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

По словам Амирбекова, если страны Европы не могут помочь в этом, то Азербайджан ожидает, что они как минимум не станут этому препятствовать.

Представитель президента указал, что Евросоюз не является единой структурой, позиции отдельных стран ЕС негативно влияют на процесс достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе.

«Хотелось бы обратиться к странам ЕС, чтобы они поддержали стремление Азербайджана как можно скорее завершить мирный процесс и согласовать мир с Арменией. Это позволит перевернуть страницу вражды и всему Южному Кавказу начать нормальную жизнь, когда все три страны станут добрыми соседями. И хотелось бы попросить воздержаться от всяких действий и заявлений, которые могут повредить этой перспективе. К сожалению, Евросоюз не вполне единая структура, и мы видим, как позиции отдельных стран негативно влияют на процесс достижения долгосрочного, справедливого мира на Южном Кавказе», - отметил представитель президента Азербайджана.