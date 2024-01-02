В Турции облавы на кримавторитетов. Среди них и объявленный Азербайджаном в розыск

Полиция Турции в рамках операции Kafes-28 задержала 56 представителей криминального мира, объявленных в розыск по линии Интерпола 18 странами, в том числе и Азербайджаном. Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая.

Операции были проведены утром 3 января в 11 городах, в том числе в Стамбуле и Анталье.

«Задержанные были объявлены в розыск, в том числе экстренный, по линии Интерпола по запросу властей 18 стран (Азербайджан, Германия, США, ОАЭ, Беларусь, Марокко, Индия, Израиль, Палестина, Иран, Катар, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Россия, Саудовская Аравия, Туркменистан и Иордания – ред.) за участие в организованных преступных группировках, контрабанду наркотиков, отмывание денег, нападения, грабежи, мошенничество и другие преступные деяния», - заявил турецкий министр.

По его словам, задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции, проводятся необходимые процессуальные действия.