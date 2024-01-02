Байрактар – рекордсмен по выплатам налогов

Глава совета директоров турецкой компании Baykar, которая производит знаменитые беспилотники Bayraktar, Сельджук Байрактар стал рекордсменом Турции по выплатам подоходного налога в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Главного управления доходами.

Согласно этим данным, Байрактар выплатил в 2022 году около $19 млн подоходного налога.

Предприниматель, занявший второе место в списке, пожелал остаться инкогнито.

Третье место в списке у предпринимателя Мустафы Рахми Коча, который выплатил около $7 млн подоходного налога.