Почему в Карабах переселилось всего 5 тысяч беженцев? еще одно заявление Эльчина Амирбекова
С начала армяно-азербайджанского конфликта из Армении были изгнаны 250 000 азербайджанцев – «они беженцы». Еще 750 000 вынужденных переселенцев из Карабахского региона, официально они называются «временно перемещенные лица», сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).
«Сейчас речь идет о том, чтобы именно эти переселенцы (азербайджанцы из Карабахского региона – ред.) вернулись в места своего постоянного проживания. Перед тем, как запустить государственную программу «Великое возвращение», были проведены опросы среди этих людей, и более 85% опрошенных заявили о желании туда вернуться. Причем такое желание изъявили не только те, кто помнил свою жизнь там, и то, как они были оттуда изгнаны, но и молодое поколение, то есть дети и внуки тех, кого подвергли тогда этнической чистке», - заявил представитель президента.
Эльчин Амирбеков подчеркнул, что с момента подписания Трехстороннего соглашения между лидерами Азербайджана, Армении и России число вернувшихся внутренних переселенцев составило 5 000 человек. До конца 2026 года планируется переселить порядка 140 000 человек: «Разумеется, процесс на этом не закончится, он будет продолжаться».
На замечание издания, что «пять тысяч человек за три года вряд ли можно назвать быстрым», представитель президента заявил, что скорой реализации программы «Великое возвращение» препятствуют установленные за годы армянской оккупации в Карабахском регионе Азербайджана мины и разрушения: «Речь идет о территории примерно 10 тыс. кв. км, которая была заминирована как противопехотными, так и противотанковыми минами, плюс надо учитывать неразорвавшиеся снаряды. Понятно, что прежде, чем переселять туда людей, надо эту территорию очистить от мин. Затем нужно создать базовую инфраструктуру – дома, больницы, школы и т. д. Поэтому сейчас, когда инфраструктура уже создана, скорость возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, конечно, возрастет. Отсюда и такая амбициозная цифра – 140 000 человек к концу 2026 года. Но цель в том, чтобы абсолютно все, кто хочет туда вернуться после почти тридцатилетнего отсутствия, могли бы это сделать».