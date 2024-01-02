С начала армяно-азербайджанского конфликта из Армении были изгнаны 250 000 азербайджанцев – «они беженцы». Еще 750 000 вынужденных переселенцев из Карабах ского региона, официально они называются «временно перемещенные лица» , сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

«Сейчас речь идет о том, чтобы именно эти переселенцы (азербайджанцы из Карабахского региона – ред.) вернулись в места своего постоянного проживания. Перед тем, как запустить государственную программу «Великое возвращение», были проведены опросы среди этих людей, и более 85% опрошенных заявили о желании туда вернуться. Причем такое желание изъявили не только те, кто помнил свою жизнь там, и то, как они были оттуда изгнаны, но и молодое поколение, то есть дети и внуки тех, кого подвергли тогда этнической чистке», - заявил представитель президента.

Эльчин Амирбеков подчеркнул, что с момента подписания Трехстороннего соглашения между лидерами Азербайджана, Армении и России число вернувшихся внутренних переселенцев составило 5 000 человек. До конца 2026 года планируется переселить порядка 140 000 человек: «Разумеется, процесс на этом не закончится, он будет продолжаться».