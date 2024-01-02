Американцы будут обучать армянских солдат
Европейское командование США поможет в подготовке сержантского состава Вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Согласно сообщению, командующий Европейским командованием США (U.S. EUCOM) Роберт Абернети недавно посетил Армению, чтобы «оказать содействие в разработке, формализации и предварительной подготовке целей и политики развития сержантского состава Вооруженных сил Армении».
«Прочное партнерство для более сильного будущего», - отмечается в сообщении.