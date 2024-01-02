Токаев Назарбаеву: «Уходя – уходи!»

Одной из предпосылок беспорядков в Казахстане в январе 2022 года стали «попытки навязать стране модель двоевластия» после ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который занял этот пост в 2019 году.

«Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это в конечном итоге не могло не привести к властной коллизии», — сказал Токаев.

«Как бы то ни было, считаю, что в государстве не должно быть большого и маленького президента. Уходя — уходи! В будущем граждане страны должны извлечь уроки из этой ситуации, дистанцироваться от чего-то подобного и думать только об интересах государства и единстве общества», — заявил президент Казахстана.

Токаев также рассказал о своем разговоре с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По словам Токаева, он «прямо сказал» Назарбаеву, что «политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну».

Нурсултан Назарбаев объявил о решении сложить полномочия 19 марта 2019 года. На следующий день исполняющим обязанности главы государства стал занимавший пост председателя сената Токаев. Летом того же года он одержал победу на внеочередных президентских выборах. Однако Назарбаев продолжал занимать ряд важных постов в стране, в том числе получил конституционный титул «Елбасы». После беспорядков 2022 года Токаев провел ряд реформ, в том числе конституционную, в результате которых Назарбаев лишился всех постов.