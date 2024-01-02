Годовая инфляция в Турции почти достигла 65%

Годовая инфляция в Турции по итогам декабря составила 64,77% по сравнению с 62% месяцем ранее. Об этом сообщил Национальный институт статистики.

В то же время группа независимых экономистов (ENAG) заявила, что инфляция в Турции в декабре составила 127,2%. В ноябре она оценивалась в 129,3%.

Habertürk подчеркивает, что в декабре 2023 года в Турции отмечен самый высокий с 2001 года уровень инфляции.

Согласно прогнозам Центробанка (ЦБ) Турции, инфляция в стране по итогам 2023 года прогнозировалась на уровне 65,39%. Как ожидается, экономический рост в Турции по итогам 2023 года достигнет 4,22%. Спустя год, как прогнозирует ЦБ, рост турецкой экономики составит 3,29%.