Спецпредставитель Алиева о высокой роли России

«Никто не может отрицать того факта, что именно благодаря вмешательству России удалось тогда (в 2020 году – ред.) прекратить кровопролитие, а российские миротворцы в течение почти трех лет справлялись со своим мандатом по обеспечению безопасности армянского населения». Об этом сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

По словам представителя президента, российские миротворцы «делали это в тесном сотрудничестве с азербайджанскими властями и вооруженными структурами Азербайджана».

Эльчин Амирбеков заметил, что «Россия продолжает оставаться нашим крупнейшим соседом, у нас выстроены с ней прочные и прагматичные отношения. Мы являемся стратегическими партнерами».

Представитель президента также сказал, что ему «трудно комментировать то, как относятся к России в Армении, но у нас со всеми нашими соседями, кроме Армении, выстроены добрососедские, предсказуемые отношения, основанные на взаимном учете интересов».