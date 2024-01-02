В Каспийском море спасли рыбаков
В Астаринском районе Азербайджана сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) спасли двух рыбаков, оказавшихся из-за неисправности лодки в море.
Согласно сообщению ГПС, на поиски были направлены сотрудники отряда берегового контроля на пограничном катере «Туфан». Они спасли находившихся в лодке жителей села Шахагаджи Астаринского района Рамиза Рахманова (1974 г.р.) и Зарифа Гумметова (1982 г.р.).
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