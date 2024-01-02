Тучи сгустились над головой Шольца

Глава правительства Германии Олаф Шольц может досрочно уйти со своего поста в 2024 году, утверждает немецкое издание Bild.

Издание приводит данные опроса INSA от 31 декабря. Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии, которую представляет Шольц, снизился с 20 до 15%, и ее функционеры крайне обеспокоены таким падением популярности. Кроме того, отрыв от главных конкурентов — оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС — почти утроился и составил 17 п.п.

Уровень поддержки Шольца как главы кабинета тоже упал: лишь каждый пятый немец одобрительно отозвался о результатах его деятельности.

Издание ссылается также на декабрьскую статью итальянской газеты La Repubblica, которая, не называя источников, сообщала о «плохих слухах» из Бундестага. По данным итальянского издания, на место преемника Шольца также рассматривается кандидатура Писториуса.

Кроме того, на судьбу Шольца может повлиять скандал 2020 года вокруг мошеннической схемы компании Wirecard. Тогда канцлер был еще министром финансов в правительстве Ангелы Меркель. Руководитель компании Ян Марсалек пропал, вместе с тем с ее счетов исчезло около $2 млрд. Спецслужбы Великобритании и США подозревали бизнесмена в «связях с российской ФСБ», а сам он, по неподтвержденным данным, может находиться в Москве.

Шольц неоднократно отрицал свою причастность к этой афере и свою личную ответственность за то, что произошло с Wirecard.

Wirecard — немецкая компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. Она обанкротилась в июне 2020 года, после того как стало известно об исчезновении со счетов компании €1,9 млрд. Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако она скрывала эту информацию. Прокуратура ФРГ арестовала главу компании Маркуса Брауна; Марсалека объявили в розыск. Немецкая газета Handelsblatt сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Беларусь перебраться в Россию. По данным издания, сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой в биткоинах, которые вывел из Дубая.