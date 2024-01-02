Израиль и «Хезболла» близки к полномасштабной войне? немецкие СМИ
Израиль и «Хезболла» как никогда близки к полномасштабной войне после вчерашнего удара по лидерам ХАМАС в пригороде Бейрута, считают эксперты, мнение которых приводит Bild.
В частности, о вероятной войне говорит военный эксперт Майкл Горовиц из аналитического центра Le Beck International.
Эксперт по Ближнему Востоку Международного института стратегических исследований Эмиль Хокаем пишет, что «впереди нас ждут трудные и ужасные времена».
«Учитывая тяжесть боевых действий против ХАМАС в Газе, кто-нибудь верит, что операция против более крупной, сильной и проверенной в боях организации — такой, как «Хезболла», — с более совершенным арсеналом и реальной стратегической подготовкой будет легкой?» — задается вопросом Хокаем.
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла уже заявил, что «это преступление никогда не останется без ответа и наказания». Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Израиль из соображений безопасности.
Отметим, что накануне в результате израильского удара дроном около столицы Ливана погибли замглавы ХАМАС Салех аль-Арури и другие командиры.