«Когда говорят о том, что все армянское население сможет вернуться ( Карабах ский регион Азербайджана – ред.), мы должны понимать, что туда не смогут вернуться военнослужащие вооруженных сил Республики Армения, которые проживали там со своими семьями. То есть, если мы берем 15 000 человек, плюс члены семей, то получается серьезное количество, и этих людей мы обратно не ждем, потому что они там никогда не жили и не являются исконными жителями». Об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

Представитель президента Азербайджана указал, что, когда говорят о возвращении армян в Карабахский регион, «речь идет о гражданском армянском населении, то есть о людях, которые там родились, обзавелись семьями и т. д. Захотят ли они вернуться? Мне трудно ответить на этот вопрос. Так же, как они в массовом порядке решили покинуть эту территорию в течение нескольких дней (по их утверждениям, около 100 000 человек), точно так же это должно быть их собственным решением, возвращаться или нет. Путь к этому был объявлен, в том числе президентом Азербайджана – есть интернет-портал, где они могут зарегистрироваться, чтобы их рассматривали в качестве потенциальных граждан Азербайджана».

По словам Эльчина Амирбекова, это «техническая сторона вопроса. Другая сторона вопроса – насколько они сейчас к этому готовы. Мы понимаем, что это необычная ситуация. Люди пережили определенный шок. В то же время они должны понимать, что эти раны не залечиваются за один-два дня, то есть им нужно еще прийти к этому решению».

Отвечая на вопрос о Лачинской дороге, представитель президента отметил, что «эта дорога была взята под контроль азербайджанскими вооруженными силами именно потому, что мы хотели положить конец ее незаконному использованию. Да, по этой дороге люди перемещались в Армению и обратно. Но наше возмущение вызвал тот факт, что помимо просто гражданских лиц, туда завозились вооруженные силы Армении, которые ротировались каждые шесть месяцев. Они также завозили туда всяческое вооружение и технику, кроме того, были попытки завозить туда граждан третьих стран. До декабря 2022 года никаких ограничений на въезд и выезд оттуда гражданских лиц практически не было, но, по сути, это была бомба замедленного действия. Они накачивали военный потенциал, чтобы в один прекрасный день опять начать вооруженные атаки против Азербайджана.

Эльчин Амирбеков обратил внимание журналиста издания, что «после подписания Соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года около 350 азербайджанцев стали новыми жертвами минного террора. Ведь Армения сначала вообще отказалась предоставлять нам карты минных полей, а затем предоставила старые документы, которые оказались очень низкого качества. Это говорит о том, что отсутствие доверия является одним из основных препятствий для обеих сторон на пути к окончательному миру. Тем не менее другого пути у нас нет. И 7 декабря 2023 года между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность – подчеркну, в результате двустороннего общения – о мерах по укреплению доверия. Это показывает, что и у Баку, и у Еревана есть понимание, что без доверия дальше двигаться будет трудно. Удалось достичь договоренности об обмене задержанных, и это первый, но очень важный шаг, который подчеркивает нашу позицию – лучшим форматом для урегулирования наших разногласий является именно прямой, двусторонний диалог без вмешательства каких-то третьих сторон».