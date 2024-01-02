Польша призывает жестко ответить Путину

Мир должен усилить санкции против России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия после массированной атаки РФ по Украине 2 января, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает (президент РФ Владимир) Путин», - заявил глава МИД Польши в соцсети X (ранее Twitter).

Сикорский призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла «создавать новое оружие из контрабандных компонентов». А также предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Киев и Харьков. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.