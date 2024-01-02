Командующий ВСУ: Армия России интенсивно наступает

Под Бахмутом бои продолжаются около Богдановки, также РФ пытается наступать в направлении Часов Яра. В попытке наступления на Купянск армия РФ ежедневно атакует под Синьковкой. Пытаются создать плацдарм для дальнейшего наступления. На Лиманском направлении РФ проводит перегруппировку после понесенных потерь, активно сбрасывает авиабомбы.

«На направлениях наступления агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения, сформированные из бывших преступников… Кроме того, противник продолжает опрокидывать резервы из других направлений», — заявил командующий Сухопутными войсками.