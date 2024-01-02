«Сенсационного заявления» Путина не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин намерен сделать «сенсационное заявление по украинскому кейсу» 3-4 января. Ранее об этом заявлял автор Telegram-канала Politjoystic Марат Баширов.

«Нет. Это фейк», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

2 января на канале Politjoystic появилось сообщение, согласно которому Владимир Путин намерен сделать «жесткое по своим параметрам» заявление по вопросам мировой безопасности, в том числе о боевых действиях в Украине. По словам Баширова, из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен якобы отменил поездку в Израиль, потому что «в такие моменты надо быть на рабочем месте».