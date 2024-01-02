Алмазный гигант России в санкционном списке Евросоюза
Евросоюз внес крупнейшую российскую алмазодобывающую компанию «Алроса», а также ее генерального директора Павла Маринычева в свой санкционный список.
«В соответствии с запретом на алмазы, который мы ввели в рамках 12-го пакета санкций, ЕС сегодня вносит в список «Алросу», крупнейшую алмазодобывающую компанию в мире, и ее генерального директора», — говорится в сообщении главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в соцсети X.
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