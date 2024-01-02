Представитель президента: Азербайджан предупреждал, но Армения выбрала другой путь

Мандат российских миротворцев в Карабах ском регионе Азербайджана не был четко прописан. Но основной целью их было обеспечение физической безопасности армянского населения, проживавшего там, чем они и занимались. Так сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR), отвечая на вопрос, как он оценивает «роль России в целом и российских миротворцев в частности, учитывая, что их полномочия обе стороны конфликта понимали по-разному».

Представитель президента указал, что «есть вопросы к тому, как в течение почти трех лет, используя так называемый Лачинский коридор, армяне продолжали перебрасывать туда свои войска, технику и т. д. Мы неоднократно поднимали эти вопросы. Но в то же время говорить о том, что Россия не выполнила своих обязательств в отношении армян Карабаха или Армении – это нонсенс. Речь идет о международно признанной, в том числе Совбезом ООН, территории Азербайджана, которая, в принципе, должна была быть очищена от иностранного военного присутствия сразу же после заключения Соглашения о прекращении огня 2020 года. Но этого не произошло».

Эльчин Амирбеков заметил, что Азербайджан не раз предупреждал и говорил, чтобы «эти войска были выведены мирно. Мы хотели говорить о реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество. Мы предлагали им покончить с любыми территориальными претензиями к Азербайджану и отбросить идеологию так называемого «миацума». Однако, несмотря на все предостережения с нашей стороны, они повели себя так, как повели, и все это сделало контртеррористическую операцию практически неизбежной. Эта операция продолжалась менее суток и была проведена с хирургической точностью, ни один гражданский объект не пострадал. Более того, когда армянское население Карабаха само решило покинуть эту территорию, выход его сопровождался всяческим содействием со стороны азербайджанских сил. Все это показывает, что, если бы руководство Армении хотело избежать этой конфронтации, оно могло бы это сделать. К сожалению, они выбрали другой путь».