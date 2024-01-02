Позже в агентстве сообщили о втором взрыве. По словам главы службы экстренной помощи Кермана, 15 человек получили ранения. Власти Ирана пока не назвали причины взрыва.

Взрыв произошел в городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA.

В агентстве Клуб молодых журналистов заявили о не менее 20 погибших. По данным IRNA, 20 человек погибли и 50 получили ранения.

Агентство Tasnim сообщает, что в результате взрывов пострадали 30 человек.

По данным иранских СМИ, произошло два взрыва, предположительно, взорвались канистры с бензином. «Пока неясно, был ли взрыв газа или террористический акт», — заявил IRNA заместитель по политическим вопросам и вопросам безопасности провинции Керман.

Tasnim утверждает, что люди получали травмы в основном из-за толпы, а не самого взрыва.

Сегодня, 3 января, на кладбище проходила церемония, посвященная памяти Касема Сулеймани. В этот же день в 2020 году он был убит в результате ракетного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Касем Сулеймани был руководителем элитного подразделения «Эль-Кудс», входящего в Корпус стражей исламской революции. Корпус отвечает за разведку и внешние спецоперации Ирана.