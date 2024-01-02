Представитель Алиева о Зангезуре, Иране и ФСБ

16:50

«Открытие коммуникаций является составной частью всего мирного процесса. Основной трек переговоров (между Азербайджаном и Арменией – ред.) – это согласование текста мирного соглашения. В нем обозначены все основные параметры будущего мира, включая и восстановление коммуникаций. Об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

Эльчин Амирбеков указал, что помимо основного трека есть еще два – открытие коммуникаций, а также делимитация с последующей демаркацией государственной границы между Азербайджаном и Арменией: «В эпоху Советского Союза никакой государственной границы не было – была административная граница между двумя советскими республиками». Представитель президента напомнил о последней встрече делегаций Азербайджана и Армении 20 ноября: «Она прошла на условной границе двух стран, потому что сама линия границы еще должна быть определена. Эти делегации возглавляют заместители премьер-министров обеих сторон, они же отвечают за восстановление коммуникаций. В течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров. Мы надеемся, что в скором времени пройдет очередной раунд переговоров, и обсуждение проекта этого мирного соглашения, который был, кстати, составлен Азербайджаном и впервые представлен Армении чуть более года назад, будет возобновлено». «Мы, и не только мы, надеемся, что после того как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, шансов достичь прорыва на переговорном треке стало гораздо больше… Сейчас нам надо завершить согласование тех частей мирного соглашения, которые еще остаются открытыми», - сказал Эльчин Амирбеков.

Говоря о восстановлении Зангезурского коридора, представитель президента заметил, что Баку стал говорить с Ереваном по этому вопросу для того, чтобы «граждане Азербайджана, проживающие в Нахчыване или в основной части Азербайджана, имели возможность беспрепятственного прохождения по этой территории. Речь идет о 42 километрах железнодорожного полотна, которое, к сожалению, было разрушено в результате конфликта. Когда мы придем с Арменией к общему пониманию того, как эта дорога должна функционировать, никаких препятствий… не будет. Но речь идет не только о строительстве недостающего участка. Кстати, с нашей стороны эта работа практически завершена. Я имею в виду участок Горадиз - Агбенд. К сожалению, с армянской стороны не начата еще даже работа над техническим обоснованием этого проекта. Однако основной вопрос для нас – как будет обеспечена безопасность азербайджанских граждан, которые захотят проехать по этому 42-километровому участку. Пока речь идет лишь о железной дороге. В будущем мы хотели бы, конечно, чтобы и автомобильное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, и далее в Турцию и в Европу также было согласовано». Представитель президента также сказал, что Азербайджан не собирается «как-то ограничивать для армян возможность проезжать через территорию Азербайджана. Но если мы ссылаемся на обязательства, которые стороны взяли на себя в рамках Трехстороннего заявления о прекращении огня, то его девятый параграф четко обозначает именно эту часть восстановления коммуникаций. В глобальном плане это также означает восстановление сообщения между Азией и Европой. Безусловно, если граждане Армении захотят проехать по нашей территории, их безопасность будет нашей стороной обеспечиваться. Другое дело, что в рамках того же Трехстороннего заявления армянская сторона взяла на себя обязательство, что безопасность вышеупомянутого участка железной дороги будет обеспечиваться силами ФСБ России, которые и сейчас обеспечивают безопасность внешних границ Армении как минимум с двумя соседними странами – Турцией и Ираном».