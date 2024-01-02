Спецоперация турецкой разведки: уничтожен один из главарей РПК

Национальная разведывательная организация Турции (МİТ) ликвидировала одного из главарей террористической Рабочей партии Курдистана в ходе операции на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным телекомпании, операция по ликвидации так называемого командира батальона «Сил народной самообороны» (СНС), выходца из Ирана Ислама Джеханфера была проведена в 200 км от границы с Турцией у города Сулеймания.

Турецкая разведка длительное время следила за передвижениями боевика, причастного к террористической деятельности в Ираке и Сирии, он был ликвидирован агентами МİТ при въезде в иракский город.