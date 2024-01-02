Представитель президента дал совет армянам
Заявления о каких-то квадратных километрах, которые якобы Азербайджан «оккупировал», совершенно необоснованны и голословны, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).
«На протяжении 28 лет территория, которую Армения, возможно, считает своей, находилась под вооруженной оккупацией ВС Республики Армения. Если вы посмотрите на карту, то южная часть нашей условной границы – с азербайджанской стороны это Зангиланский, Губадлинский и другие районы – полностью находилась под вооруженной оккупацией Армении. Соответственно, никакой границы между собственно Арменией и Азербайджаном, или тем, что они называли «Республикой Арцах», не было. Это, конечно же, их оценка – что Азербайджан куда-то вторгся на их территорию. У нас совершенно другая позиция. Мы, наоборот, считаем, что часть азербайджанской территории до сих пор находится под оккупацией Армении. Речь идет о четырех селах Газахского района на севере армяно-азербайджанской границы, которые в начале 1990-х годов были оккупированы Арменией. Речь не идет об эксклавах, это села Газахского района», - сказал представитель президента Азербайджана.
По словам Амирбекова, помимо этого, «есть еще три азербайджанских эксклава и один армянский, которые, соответственно, находятся под контролем противоположной стороны».
Представитель президента посоветовал армянским соседям «перед тем, как выдвигать какие-то голословные утверждения о том, что кто-то оккупировал мою территорию,.. более серьезно отнестись к вопросу работы над делимитацией. Потому что единственным мерилом того, какая территория к кому относится, является соглашение, к которому мы придем, о делимитации нашей будущей государственной границы. В отсутствие такого соглашения говорить о том, что кто-то что-то оккупировал, контпродуктивно. Мы со своей стороны сделали все, чтобы продемонстрировать армянской стороне нашу искреннюю заинтересованность в том, чтобы довести эту работу до конца. И на последней встрече делегаций двух стран… азербайджанская сторона предложила армянской рассмотреть и согласовать нормативные документы, которые положат основу для работы комиссии по делимитации. Это положение, регламент, а также вспомогательные документы, в том числе карты разных периодов, которые должны быть приняты обеими сторонами как точка отсчета».
На вопрос, когда можно будет «увидеть карту с границей между Азербайджаном и Арменией, которая будет признана как Баку, так и Ереваном», Амирбеков ответил так: «Это кропотливая работа, которая требует большого количества времени. Один пример: Азербайджан согласовал и делимитировал границу с нашим северным соседом – Российской Федерацией, и это заняло у нас более десяти лет. С Грузией, с которой у нас прекрасные отношения, и которая является нашим стратегическом партнером, эта работа еще продолжается, хотя большая часть уже согласована. Так что наивно было бы ожидать, что после стольких десятилетий вражды, конфликта, мы сможем это сделать в течение месяца или двух. Но начинать надо, потому что если мы будем видеть прогресс в вопросе делимитации границы, это будет самым важным фактором стабильности и гарантией того, что никаких эксцессов там происходить не будет».