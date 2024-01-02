Окончательные итоги выборов в Сербии

Коалиция «Сербия не должна останавливаться», лидером которой является президент страны Александар Вучич, одержала победу на парламентских выборах, получив 46,75% голосов избирателей, – таковы окончательные данные, объявленные в среду, 3 января, Республиканской избирательной комиссией.

На второе место с 23,66% голосов избирателей вышла оппозиционная коалиция «Сербия против насилия».

Республиканская избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты парламентских выборов после того, как 30 декабря и 2 января на ряде избирательных участков прошло повторное голосование. Это было связано с тем, что в день голосования 17 декабря на этих избирательных участках было невозможно утвердить результаты, или они были аннулированы из-за выявленных нарушений.

В конце декабря тысячи сторонников сербской оппозиции вышли на митинг в центре Белграда с требованием аннулировать результаты парламентских выборов.