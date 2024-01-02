Предупреждение синоптиков

В Баку и на Апшероне днем 4-5 января ожидается юго-западный ветер 15-18 м/с, местами порывы достигнут 20-23 м/с, ночью и утром 6 января северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных частях полуострова - до 23-25 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

5 января в основном в западных районах, 6 января ночью и утром в большинстве районов ожидаются осадки в виде снега.

Вечером 4 января, с вечера 5 до второй половины дня 6 января ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.