В Казахстане прекратили вещание некоторые российские каналы
Оператор спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания несколько российских телеканалов, говорится в сообщении пресс-службы коммуникационного оператора.
В список попали «Первый канал СНГ», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Музыка Первого», «Карусель», «О!», «Поехали», «Дом кино», «Дом кино Premium», «Победа» и «Бобер».
Согласно информации компании, такое решение было принято в рамках снижения в эфире доли каналов с информационной повесткой. Их заменят на рейтинговые телеканалы развлекательного, фильмового и познавательного характера, среди которых Discovery, Animal Planet и Eurosport.