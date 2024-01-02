Вместо Израиля Блинкен отправится в Турцию
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию с визитом 6 января. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на главу турецкого МИД Хакана Фидана.
В повестке предстоящих переговоров урегулирование в Газе, региональные вопросы, расширение НАТО и двусторонние отношения, в частности продажа Турции истребителей F-16, отмечает телеканал.
Накануне сообщалось, что Энтони Блинкен отложил визит в Израиль с конца этой недели на начало следующей. Перенос сроков визита Блинкена в Израиль не связан с убийством в Ливане члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури. В конце декабря 2023 года портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Блинкен намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. По данным портала, Блинкен должен был прибыть в Израиль в пятницу, 5 января.