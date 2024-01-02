Турецкие яйца уже в России

Через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» (Дагестан) в Россию ввезли первую партию яиц из Турции в количестве 19,3 т (316,8 тыс. шт.). Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россельхознадзор ранее выдал разрешение на ввоз яиц 21 предприятию Турции.

В декабре 2023 года в РФ также начали поступать яйца из Азербайджана.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года – на 35,5%, в годовом выражении – на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.